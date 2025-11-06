「ごみ清掃芸人」として知られる、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「レシートは爪磨きになります」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「レシートは爪磨きになります。」と、投稿。レシートで磨いた爪の画像を添えて、「油分と凹凸があるので、爪が光ります。」と説明しました。 続けて「紙としては一般的にリサイクルでき