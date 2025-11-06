モデルでタレントのSHELLYが6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。5日に発表された「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語の中から「物価高騰」を、今年を象徴するワードとして挙げた。「何回言ったかな、聞いたかなという感じですし、止まらないじゃないですか。全然。対策も何にも見えてこないし」と、政府を批判した。約3カ月ぶりに日本のスーパーに行ったというS