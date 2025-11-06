分かってるくせに。 不思議に思うときに首を傾げるんじゃないの？ 「ゆで卵」のことをエマに言う時は「ゆでゆで」と言ってしまう私ですが（赤ちゃん言葉ならぬ犬言葉）、このどちらの言葉でも反応します。 そして他の音や言葉で首を傾げることはほぼありません。 ごく稀に、遠くから聞こえるサイレンに首を傾げていることがありますが（一コマめの犬のように）、少し傾げたらすぐに遠吠えし始めます。音に対して不思議に思って