華やかな容姿で注目を集める女子サッカー選手は多いが、ボーンマスDFケルシー・ローズ・バウワーズもそのひとり。ピッチ外でも、彼女はモデルエージェンシーとの契約を持っており、鍛え上げられた見事なスタイルを披露している。そんな彼女だが、男子チームのアルゼンチン代表DFマルコス・セネシとの恋愛が話題となっている。ともにセンターバックの選手であり、“CBコンビ”の熱愛とでも言えそうだ。現在15万7000人以上のフォロワ