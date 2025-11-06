【1/35 ドイツ装甲8トンハーフトラック 3.7cm 対空機関砲37型搭載フラックザウリア】 12月20日ごろ 発売予定 価格：3,850円 タミヤは、プラモデル「1/35 ドイツ装甲8トンハーフトラック 3.7cm 対空機関砲37型搭載フラックザウリア」を12月20日ごろに発売する。価格は3,850円。 本商品は第二次大戦中のドイツ軍の対空自走砲Sd.Kfz.7/2を1/35スケールプラモデ