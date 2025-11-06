日本維新の会の藤田共同代表側が、自身の秘書が代表を務める会社にビラの印刷などを発注していた問題で、維新の大阪府総支部もこの会社に発注をしていたことが分かりました。共産党の機関紙・「しんぶん赤旗」は、維新の藤田共同代表側が２０１７年からの８年間、公設第１秘書が代表を務める会社に、ビラ印刷などの名目で計約２０００万円分の発注をしていたと報じました。藤田共同代表は「法的には適正」と強調しています。