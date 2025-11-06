大阪税関の麻薬探知犬が異臭に気付き、２件の大麻密輸事件が摘発に至りました。大阪税関などによりますと、麻薬取締法違反の罪で逮捕・起訴された台湾籍の会社員、ファン・ツーリン被告（３０）は今年９月、タイから関西空港に到着した際、営利目的で液状大麻約２０ｋｇを、スーツケースの中のボトルに隠して密輸した罪に問われています。関空で押収された液状大麻の量としては、過去１０年で最も多いということです。また