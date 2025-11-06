11·î7Æü(¶â)¤è¤êÌÀ¼£ºÂ¤Ë¤Æ¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ëËÌ»³¹¨¸÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤ÇÀ¸¤­¤ë½÷À­¡¦Æà¡¹¹¾¤ò±é¤¸¤ëºä¸ý¼îÈþ¡£Àï¸å¤Î°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤­¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä¿¿Ùõ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤ÇÄ©¤ó¤Àº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç´¶¤¸¤¿É½¸½¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢ËÌ»³¤È¤Î¶¦±é¤ÇÆÀ¤¿È¯¸«¡¢¤½¤·¤ÆÆà¡¹¹¾¤È¤¤¤¦½÷À­¤ËÂ÷¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡½¡½¡£20ºÐ¤ÎÈà½÷¤¬¸ì¤ë"À¸¤­¤ëÎÏ"¤ÎÊª¸ì¡£¡½¡½¡ØîÍ¤¤¤É¤ì