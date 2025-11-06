アメリカのトランプ大統領は5日、自身のSNSに動画を投稿し、日本の高市首相について「強く、賢く、素晴らしい未来が待っている」と称賛しました。トランプ大統領：日本の新首相、史上初の女性首相にお会いできたことを大変光栄に思う。トランプ大統領は動画の中で、高市首相を「強く賢い女性で、素晴らしい未来が待っている」と評価し、「私たちは彼女と非常に良好な関係を築いていくだろう」と述べました。さらに、10月の日米首脳