空手女子形で21年東京オリンピック（五輪）銀メダルの清水希容さん（31）が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。5日に発表された「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語の中から「国宝（観た）」を挙げた。6月6日の公開初日と、1〜2週間後の2回も観たという清水さんは、「映画館に初めて2回行きました。何ならまだ行きたいです」と言うほど。「共感する部分もたくさ