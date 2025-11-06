メ～テレ（名古屋テレビ） 6日朝、岐阜県笠松町で、子ども園のバスとトラックが衝突する事故があり、バスの運転手ら2人が軽いけがをしました。 警察によりますと、6日午前9時ごろ、笠松町米野の交差点で、子ども園のバスとトラックが衝突しました。 バスには男性運転手と女性職員、園児15人のあわせて17人が乗っていて、全員が病院に搬送されました。 園児2人が腹部に痛みを訴えていましたがけがはなく、男性運転手