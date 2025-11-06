ホンダ新型「CB1000」に“デカ箱”を装備！ホンダは2025年11月4日、イタリア・ミラノで開催した二輪ショー「EICMA（ミラノショー）2025」にて、新型バイク新型「CB1000GT」を世界初公開しました。ホンダ新型「CB1000」に“デカ箱”を装備！この新型CB1000GTは、ホンダが開発したスポーツツアラーバイク。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「CB1000 GT」です！（28枚）「High Performance Tourer -速く、遠くまで快適に-