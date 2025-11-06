株式会社KARATZが、カバヤ食品の玩具菓子「セボンスター」45周年を記念したジュエリー企画「大人のセボンスター」第3弾を発表。11月5日に新作ラインナップが公開されました。注目はカプセルトイ「大人のセボンスター ハートキーペンダント」。子ども時代のワクワクを、まさかの1回1万円で再現するという攻めた企画です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■当たりはダイヤモンド特製筐体から直径20cmのカプ