ラッパー、プロデューサー、経営者として多面的に活動を展開するSKY-HIが、シングル「Success is」を7日に配信リリースすることを発表した。同作は、今年リリース予定のアルバム『Success Is The Best Revenge』に向けた第6弾シングルとなる。BMSG、5周年の集大成『BMSG FES’25』が閉幕SKY-HI、BE:FIRST、HANAらが2日間で全66曲STARGLOWも鮮烈デビュープロデュースを手がけたのは、国内外で数多くの作品を手がけてきたRyo