元「＝LOVE」齊藤なぎさ（22）が、5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。1人暮らしを始めた理由を明かした。この日のテーマは「体力ありすぎる女＆体力なさすぎる女秋の大激論SP」。体力に自信がないという齊藤は「階段がつらすぎて1人暮らしを始めたヤツ」として紹介されると、「実家が山の麓にあって、最寄り駅から徒歩45分もかかるところに住んでたんです」と説明。また「家が上の方にあって、