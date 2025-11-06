中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の記者が現地時間11月5日に入手した情報によれば、ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官は、「現時点でプーチン大統領とトランプ米大統領が会談を開催する条件は整っていない」と表明しました。リャブコフ外務次官は「ロシアと米国は継続的な意思疎通を維持している。両国首脳会談には綿密な準備が必要だ。両国の外交部門は現在、実質的な問題の処理に取り組んでいる」と述