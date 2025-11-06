中国メディアの極目新聞によると、SNS上にこのほど、通販サイトで椅子を購入したら届いたのは椅子の図面1枚だけだったとする投稿があった。販売した店舗は現在、通販サイト上で見つけることができなくなっているという。男性は通販サイトで29．91元（約643円）からの「人間工学に基づく椅子」を見つけ、リンクをクリックして37．9元（約814円）のモデルを購入した。支払いを済ませた後、少し不安になったため、販売店のカスタマー