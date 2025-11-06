11月は、三重県が定める「いじめ防止強化月間」です。津駅前では5日、一見知事や県内の高校生らが、いじめ防止を呼び掛けましした。三重県は2018年に「いじめ防止条例」を施行し、4月と11月を「いじめ防止強化月間」と定めて、いじめ撲滅に向けた取り組みを進めています。津駅前で行われた啓発活動には、一見知事をはじめ、いじめ防止応援サポーターを務める、ラグビーチーム・三重ホンダヒートの選手や県内の高校生ら、約50人が参