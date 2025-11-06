三重県内における先週1週間のインフルエンザの患者数が前の週から大幅に増加し、今シーズン初めて注意報レベルの目安となる1医療機関当たりの患者数が10人を上回りました。三重県によりますと、10月27日から11月2日までの県内におけるインフルエンザの患者数は1医療機関あたり12.34人で、今シーズン初めて国が注意報レベルの目安としている10人を上回りました。1医療機関あたりの患者数が10人を上回るのは去年より1カ月ほど早いと