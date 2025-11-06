4日、警察官を名乗る男から電話を受けた三重県名張市に住む30代の男性が、約2400万円相当の暗号資産をだまし取られました。警察が特殊詐欺事件として捜査しています。警察によりますと、4日、名張市に住む30代の男性の携帯電話に、京都府警の警察官を名乗る男から電話があり「あなたの口座が資金洗浄に使われている。担当の大阪府警の警察官に代わる」などと言われました。その後、大阪府警の警察官を名乗る男からLINEのビデオ通話