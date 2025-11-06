秋も深まり、満開のコスモスの花が各地で見られるようになってきました。迷路も楽しめる、三重県津市内にあるコスモス畑を紹介します。伊勢自動車道津インターチェンジの近くにあるこのコスモス畑は、市内に本社を置く運送会社、日硝ハイウエーが敷地内に植えたもので、約1000平方メートルの広さがあります。今年は夏の猛暑で、例年より10日前後花が咲くのが遅れたということですが、満開となっています。コスモス畑は訪れた子ども