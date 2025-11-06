JR東海によりますと、東海道線は11月6日午前2時半頃、走行中の回送列車のパンタグラフの異常が認められたため、11月6日の始発列車から熱海駅～豊橋駅間の上下で運転を見合わせていましたが、熱海駅～富士駅間は午前9時58分、掛川駅～豊橋駅間は午前10時に運転を再開しました。富士駅～掛川駅は正午頃に運転再開の予定ということです。 【写真を見る】始発から東海道線の上下が運転見合わせとなっているJR