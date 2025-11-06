【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、4日のニューヨーク市長選で当選した民主党のゾーラン・マムダニ氏に対し、政権へ敬意を示すよう求め「そうしなければ、成功の見込みはない」と話した。自身が連邦政府による同市への資金提供などを巡る権限を握っていると語り、圧力をかけた。FOXニュースのインタビューに答えた。トランプ氏は、マムダニ氏の4日夜の勝利演説が自身への怒りに満ち「非常に危険だった」と強調。「彼は