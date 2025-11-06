アメリカ政府機関の一部閉鎖が36日目となり、過去最長を更新しました。トランプ政権は、全米の主要な空港で航空便の数を削減する方針を明らかにしました。【映像】ロナルド・レーガン空港の様子アメリカのダフィー運輸長官は11月5日、7日にも閉鎖がさらに続く場合、空域の安全を保つために国内の40の主要な空港で発着便を10％減らすと発表しました。具体的にどの空港が該当するかは明らかになっていませんが、1日当たり3500便