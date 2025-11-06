アメリカのトランプ大統領は、ニューヨークの市長選挙で敵対する民主党のマムダニ氏が当選を確実にしたことを受け、「少しは手を貸してやるかもしれない」と述べました。アメリカトランプ大統領「ニューヨークの共産主義者がどうなるのか見てみよう。我々はニューヨークに成功してもらいたい。少しは手を貸してやるかもしれない」トランプ大統領は5日、ニューヨークの市長選挙で勝利した民主党のマムダニ氏について、「共産主義