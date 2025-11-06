オリックスが６日、高知市内のＩＮＯＵＥ・東部スポーツパーク野球場（高知市東部総合野球場）でキャンプインした。初日となったこの日は、練習前に歓迎セレモニーが行われた。岸田護監督は「１年前にこの高知からスタートしまして、去年の５位を巻き返すという気持ちで全員、努力してくれました。優勝はできなかったんですけど、また新たにこの高知で再スタートして、２週間充実したキャンプにできるようにまた頑張っていきま