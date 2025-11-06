維新藤田共同代表利上げのタイミングには自制必要、市場注意深く見守るしかないだろう 日本維新の会の藤田共同代表は、日銀がすぐに金利を引き上げることは政策に矛盾したメッセージを送ることになると警告した。 利上げのタイミングには自制が必要だ。利上げが企業投資や賃金上昇の促進を阻害し、経済成長にブレーキをかける可能性がある。我々は実体経済にもっと焦点を当てる段階にある。円相場については、