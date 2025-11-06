東京時間10:06現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.59（-0.01-0.02%） 昨日のNY市場で原油在庫増などを嫌気して続落。時間外は下げ止まりも戻りも鈍い