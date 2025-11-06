東京時間10:06現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝19945.00（+32.00+0.16%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3983.60（-9.30-0.23%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場では反発を見せた金先は時間外で軟調。東京金はNY市場の上昇を支えにしっかり