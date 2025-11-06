USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.165.566.227.47 1MO7.765.596.527.29 3MO8.625.977.367.16 6MO8.946.207.837.31 9MO9.136.398.157.47 1YR9.256.538.357.61 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.837.656.45 1MO7.837.716.39 3MO8.308.286.80 6MO8.708.727