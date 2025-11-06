ISRO＝インド宇宙研究機関は日本時間2025年11月2日に「LVM-3」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた通信衛星は無事に予定の軌道へ投入されたことを、ISROがSNSや公式サイトで報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：LVM3-M5ロケット：LVM3（Launch Vehicle Mark-3）打ち上げ日時：日本時間 2025年11月2日20時56分発射場：サティシュ・ダワン宇宙センター（インド）ペイロード：CMS-03