6日朝、岐阜県笠松町の交差点で、幼稚園の送迎バスとトラックが衝突する事故がありました。園児を含む3人が病院に搬送されたということです。警察によりますと、6日午前9時ごろ、笠松町米野の交差点で、幼稚園バスとトラックが衝突する事故がありました。バスには園児17人が乗っていて、園児2人とバスの運転手が病院に搬送されたということです。いずれも命に別条はないということです。現場は、信号のある交差点で、警察は、詳し