刈り取りの終わった田んぼを歩き、道路を横切っていくクマの映像が投稿されました。撮影されたのは4日の午後0時20分ごろ、秋田市下北手梨平の田んぼです。クマは撮影者の前方を右から左へ移動し、落ち着いた様子で道路を横断、再び田んぼを進んでいきます。下北手梨平地区は、これまでクマの目撃情報が複数回寄せられている桜台、桜ケ丘、大平台などの住宅地に隣接しています。