UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第4節2日目が6日に開催された。昨季準優勝のインテルはカイラトを2-1で下し、開幕4連勝を達成。FWラウタロ・マルティネスのゴールで先制した後に追い付かれたが、DFカルロス・アウグストのミドル弾で相手を振り切った。マンチェスター・シティはドルトムントと対戦し、MFフィル・フォーデンの2得点、FWアーリング・ハーランドの今季公式戦18ゴール目、MFラヤン・シェルキの