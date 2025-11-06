富山県以西の日本海で漁が解禁され、兵庫県豊岡市の津居山港に水揚げされたズワイガニ＝6日午前冬の味覚として知られるズワイガニがシーズンを迎え、富山県以西の日本海で6日、漁が解禁された。兵庫県豊岡市の津居山港でも出漁した漁船が帰港し、次々と水揚げされた。ズワイガニのうち、山陰付近で水揚げされた雄は「松葉ガニ」と呼ばれ、ブランド食材として人気が高い。資源保護のため、兵庫県では松葉ガニへ成長する前の「水