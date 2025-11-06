ニューヨーク市長選で勝利を決めたゾーラン・マムダニ氏/Shannon Stapleton/Reuters（CNN）ドナルド・トランプ米大統領は5日、マイアミで演説し、ニューヨーク（NY）市長選で勝利したゾーラン・マムダニ氏を批判した。「民主社会主義者」を自称するマムダニ氏の政策は、より広く連邦議会での民主党の見解を反映していると指摘した。トランプ氏はビジネスフォーラムで、「連邦議会の民主党議員が米国に何をしようとしているのかを知