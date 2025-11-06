気になる男性との関係を明確にしたいのなら、あなたに対する男性の発言をチェックするのが近道。そこで今回は、男性が好きな女性に「絶対言わないこと」を紹介します。「突然だけど、今夜会える？」誘われてもすぐに喜んではいけないのが「突然だけど、今夜会える？」というセリフ。ほぼ確実に遊び目的で連絡してきている可能性があります。いずれにせよ、自己都合で突然会おうとしてくる男性は要注意です。「俺を優先してくれない