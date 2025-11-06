「連絡が来るのは夜ばかり」「デートの約束もドタキャンされがち」──そんな“気まぐれな男性”に振り回されていませんか？「きっと彼にとって遊びなんだろう」と気づいていても、完全に離れられないケースは少なくありません。そこで今回は、“遊びの女”のポジションから抜け出す方法について解説します。男性のペースに合わせれば、愛されるわけではない男性の予定に合わせて動くほど、主導権は男性の方に傾いていくでしょう。