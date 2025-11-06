デスクワークやスマホ操作で凝り固まった肩や背中。そのこわばりが、実は“お腹のくびれを消す原因”になっているのをご存じですか？そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ・バラアーサナ】。上半身を大きくねじる動きで、肩や背中、お腹まわりの筋肉を同時に刺激します。リンパと血流が促されることで代謝が上がり、むくみや疲れをリセット。痩せ体質をめざせます。凝り固まった背中は“くびれ消失”の原因に「