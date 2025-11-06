恋愛初期のドキドキよりも、付き合ってから「彼と一緒でよかった」と思える瞬間の方が、本当の意味で幸せを実感できるもの。見た目やノリが良いだけでなく、長く一緒にいて“心が安定する”男性こそが大当たりです。そこで今回は、「彼で正解だった」と思える“大当たり彼氏”の特徴を紹介します。話を“聞く力”があるどんなに優しくても、自分の話ばかりする男性は長続きしません。大当たり彼氏は、あなたの話を遮らずに最後まで