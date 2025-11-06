韓国のクライム・アクション映画『YADANG：THE SNITCH（英題）』が、邦題『YADANG／ヤダン』として、2026年1月9日より全国公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと予告編が解禁された。【動画】エンタメ凝縮！ドーパミン全開な『YADANG／ヤダン』予告韓国に実在する、国家権力と裏社会、善悪の境界で暗躍する存在“ヤダン”。野心に取り憑かれ、闇に堕ちた“検事”。権力の罠にはまり、正義を見失った“刑事”。