天皇賞・秋６着だったメイショウタバルは有馬記念（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）に向かうことが決まった。鞍上は引き続き武豊騎手＝栗東・フリー＝。１１月６日、管理する石橋調教師が明かした。宝塚記念でＧ１初制覇を飾っており、春秋グランプリ制覇のかかる一戦となる。「明日（７日）に放牧に出します。前走は我慢も利いていたし、あの経験が生きればいいね」とトレーナーは年末のグランプリを見据えていた。