ウィル・スミスが店員姿で接客米大リーグのドジャースは2年連続でワールドシリーズ（WS）を制し、3勝を挙げた山本由伸投手が日本人投手として初のMVPに選ばれた。3日（日本時間4日）にはロサンゼルスで優勝パレードが行われたが、その翌日に発見されたウィル・スミス捕手の“転職”が話題を呼んでいる。レジ前に立ち、黒いキャップに青いTシャツ姿で、客に応対するスミス。会話を交わすと、すぐさまコップに氷を注ぎ、ドリンク