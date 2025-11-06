仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは、2025年11月6日(木)から12月25日(木)までの期間、クリスマスイベントを開催中です。期間中はクリスマス衣装のアンパンマンたちが登場する限定ステージを上演するほか、館内もクリスマス装飾でいっぱいになります。さらに、同期間中、午後3時からの入館でこどもチケットが半額になるお得な「3時からチケット」も販売されます！ 仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ク