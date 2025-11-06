メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が路上で市民の一人からセクハラ被害を受ける事件が発生した。この市民は大統領の首筋にキスをし、上半身に手を伸ばそうとしたところを制止された。警護の失敗だとの指摘が出ている。AP通信などは4日（現地時間）、シェインバウム大統領が首都メキシコシティの繁華街で市民と交流していた際、男性が近づいて身体的接触をする様子が映った映像を報じた。映像には、身元が確認されてい