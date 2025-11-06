４日、中国建築科技館の古代建築展示ホールを見学する来館者。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢11月6日】中国湖北省武漢市にある中国建築科技館の古代建築展示ホールが4日、装いを一新して一般公開された。展示形式や見学者動線を最適化し、展示品と内容を充実させ、文化財や模型、マルチメディアインタラクティブ設備などを通じて中国古代建築技術の輝かしい成果を紹介している。（記者/伍志尊）４日、中国建築科技館