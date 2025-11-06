【ワシントン＝淵上隆悠】米民主党の議会上下両院トップは５日、トランプ大統領宛てに連名の書簡を出し、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖を終わらせるための協議を行うよう求めた。トランプ氏と議会の与野党指導部による会談は、９月２９日に行われたのが最後だ。いずれも民主党のチャック・シューマー上院院内総務とハキーム・ジェフリーズ下院院内総務は書簡で「共和党による政府閉鎖を終わらせるため、超党派の会合