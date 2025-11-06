那珂川町の町長を３期１２年務めた福島泰夫町長の退任式が５日行われ、職員らに見送られながら町役場を後にしました。 町役場で行われた退任式には、幹部職員などおよそ１２０人が出席しました。 福島町長は、旧小川町と那珂川町の町議会議員を経て、２０１３年の町長選挙で初当選を果たすと、３期１２年を務め、今期限りでの退任を決めていました。 任期中は、東日本大震災からの復興や新型コロナウイルス対策に取り組み、２０