【ニューヨーク共同】米南部ケンタッキー州のルイビル空港付近で4日に発生した貨物機墜落で、米メディアは5日、死者が3人増え、計12人になったと伝えた。運輸安全委員会（NTSB）は、離陸後に左翼で大規模な火災が発生したとみているが、原因の特定には至っていない。貨物機は米運輸大手ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）のハワイ・ホノルル空港行き。ルイビル空港はUPSの世界的な輸送網の拠点となっている。