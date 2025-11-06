個室マッサージ店でタイ国籍の少女（12）を働かせたとして、警視庁は6日までに、労働基準法違反容疑で、店の経営者の男（51）を逮捕した。少女は母親に連れられて来日し、客に性的サービスをさせられていたとみられる。